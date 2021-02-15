«Механики» — многосерийное комедийное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг руководителя гоночной команды, который вынужден прогибаться под неожиданно сменившегося владельца компании NASCAR. Теперь организацией рулит дочь бывшего гендиректора, которая в буквальном смысле ничего не понимает в автомобилях и тем более моторах. Главный герой делает все возможное, чтобы очередная «чистка» не привела к увольнению всех участников его команды. Однако он даже не подозревает, что больше всего переживать нужно за свое собственное рабочее место.