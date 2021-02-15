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Постер к сериалу Механики
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Механики
Механики (2021 - …) The Crew 12+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Механики» — многосерийное комедийное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг руководителя гоночной команды, который вынужден прогибаться под неожиданно сменившегося владельца компании NASCAR. Теперь организацией рулит дочь бывшего гендиректора, которая в буквальном смысле ничего не понимает в автомобилях и тем более моторах. Главный герой делает все возможное, чтобы очередная «чистка» не привела к увольнению всех участников его команды. Однако он даже не подозревает, что больше всего переживать нужно за свое собственное рабочее место.

Механики - трейлер
Механики
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Фредди Строма
Фредди Строма
Мэтер Зикел
Мэтер Зикел
Гари Энтони Уильямс
Гари Энтони Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Механики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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