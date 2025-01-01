Меню
Награды
Награды и номинации Молли Паркер
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Лучший канадский фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
