Награды
Награды и номинации Джемейна Клемента
Jemaine Clement
Награды и номинации Джемейна Клемента
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Лучший комедийный сериал
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Лучший комедийный сериал
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная музыка и слова
Лучшая оригинальная музыка и слова
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Лучший комедийный сериал
Лучший актёр в комедийном сериале
Лучшая оригинальная музыка и слова
Лучшая оригинальная музыка и слова
Outstanding Writing for a Comedy Series
Outstanding Writing for a Comedy Series
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Лучшая оригинальная музыка и слова
Лучшая оригинальная музыка и слова
Лучшая оригинальная музыка и слова
Outstanding Writing for a Comedy Series
Outstanding Writing for a Comedy Series
Кинофестиваль в Торонто 2014
Полуночное безумие
Полуночное безумие
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Приз зрительских симпатий
Лучший молодежный фильм
Берлинале 2014
Поколение 14плюс - лучший фильм
Поколение 14плюс - лучший фильм
