Медея, 1967

Спектакль нашего земляка, чье имя носит Иркутский драматический театр. «Медея» Эврипида — один из самых ярких спектаклей театра Маяковского, премьера которого состоялась в 1961-м году. Театр Маяковского впервые в СССР поставил «Медею», а Евгений Самойлов стал первым исполнителем роли Ясона на российской сцене. В творческом союзе с Охлопковым артист создал психологически точный характер убежденного эгоиста и современного прагматика, практичного и безнравственного. Взрывной темперамент и трагический пафос исполнения финальной сцены (отчаяние отца убитых детей) потрясали зрителей. В 1967 году в этом спектакле Самойлов был партнером знаменитой греческой трагической актрисы Аспасии Папатанасиу в роли Медеи.

Развернуть