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Медея, 1967

1967 / СССР
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О фильме
Спектакль нашего земляка, чье имя носит Иркутский драматический театр. «Медея» Эврипида — один из самых ярких спектаклей театра Маяковского, премьера которого состоялась в 1961-м году. Театр Маяковского впервые в СССР поставил «Медею», а Евгений Самойлов стал первым исполнителем роли Ясона на российской сцене. В творческом союзе с Охлопковым артист создал психологически точный характер убежденного эгоиста и современного прагматика, практичного и безнравственного. Взрывной темперамент и трагический пафос исполнения финальной сцены (отчаяние отца убитых детей) потрясали зрителей. В 1967 году в этом спектакле Самойлов был партнером знаменитой греческой трагической актрисы Аспасии Папатанасиу в роли Медеи.
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Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1967
Режиссер
Николай Охлопков
В ролях
Евгения Козырева
Ирина Грачева
Татьяна Митина
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
Андрей Лукьянов
Андрей Лукьянов
Все актеры и съемочная группа
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