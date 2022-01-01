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Неразлучные друзья
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Неразлучные друзья, 1953

1953 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Трое друзей Глеб, Коля и Вадим, купаясь в скалистой бухте, находят затонувший партизанский парусник…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1953
Премьера в России 25 марта 1953
Премьера в мире 25 марта 1953
Возраст 12+
Режиссер
Василий Журавлев
В ролях
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Виктор Добровольский
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
Александр Антонов
Иван Пельтцер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неразлучные друзья 1 постер
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