Неразлучные друзья, 1953

Жанр: приключения драма комедия В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Трое друзей Глеб, Коля и Вадим, купаясь в скалистой бухте, находят затонувший партизанский парусник… Развернуть 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 1953 Премьера в России 25 марта 1953 Премьера в мире 25 марта 1953 Возраст 12+ Режиссер Василий Журавлев В ролях Михаил Кузнецов Виктор Добровольский Евгений Самойлов Александр Антонов Иван Пельтцер Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат