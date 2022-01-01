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Неразлучные друзья
Неразлучные друзья, 1953
1953 / СССР
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
приключения
драма
комедия
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О фильме
Трое друзей Глеб, Коля и Вадим, купаясь в скалистой бухте, находят затонувший партизанский парусник…
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
1953
Премьера в России
25 марта 1953
Премьера в мире
25 марта 1953
Возраст
12+
Режиссер
Василий Журавлев
В ролях
Михаил Кузнецов
Виктор Добровольский
Евгений Самойлов
Александр Антонов
Иван Пельтцер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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