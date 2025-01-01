Меню
Киноафиша Персоны Николь Гарсия Награды

Награды и номинации Николь Гарсия

Nicole Garcia
Награды и номинации Николь Гарсия
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002 Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986 Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020 Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
