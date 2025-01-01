Меню
Персоны
Николь Гарсия
Награды и номинации Николь Гарсия
Nicole Garcia
Награды
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
