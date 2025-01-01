Меню
Персоны
Гэри Купер
Награды
Награды и номинации Гэри Купер
Gary Cooper
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гэри Купер
Оскар 1961
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1953
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1942
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1944
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1943
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1937
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1957
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
