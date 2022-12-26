Замарал руки в крови: трагедия звезды «Трактористов» повергнет в шок

Близкие всерьез опасались за жизнь и здоровье артиста.

На долю известного советского актера Николая Крючкова выпало страшное испытание. Артист пережил то, с чем может справиться далеко не каждый.

Со своей третьей женой Зоей Кочановской он познакомился на съемках фильма «Домой». Между знаменитостями вспыхнул роман: не дожидаясь окончания работы над проектом, возлюбленные официально оформили свои отношения.

Вот только супругам было не суждено жить вместе долго и счастливо. Всего через три месяца после свадьбы с прославленной лыжницей случилась трагедия, от которой волосы встают дыбом.

Вместе с мужем Кочановская ехала по улицам Ленинграда, как вдруг пожелала купить губную помаду. На обратном пути из магазина спортсменка решила перебежать дорогу, но не успела. Зою сбила машина — она умерла прямо на руках любимого супруга.

Трагедия подкосила здоровье звезды «Трактористов». Крючков впал в сильную депрессию: близкие, коллеги и друзья всерьез опасались за его жизнь. Оправиться актеру помогла лишь встреча с его четвертой женой. Ею стала Лидия Крючкова.