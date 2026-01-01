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Спектакль Самая-самая

Авантюрная комедия с Ириной Алферовой 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Изящная комедия с участием любимых артистов

Все началось с простой случайности — Матье и Роксана столкнулись на станции парижского метро. Сначала они стали любовниками, затем хорошими друзьями. Вместе снимали кино, вместе мечтали, вместе преодолевали трудности… И лишь спустя годы они поняли, что чувства, которые они испытывали друг к другу, и есть настоящая любовь.

Сила, перевернувшая жизнь

Что же за сила ворвалась в их дом и перевернула всю жизнь? Это вопрос, который становится основным двигателем сюжета.

Комедия с элементами драмы

Создатели спектакля искусно переплетают серьёзные темы с лёгкостью и изяществом комедии. Каждая сцена наполнена музыкой, танцами и неожиданными пластическими приёмами, что делает историю ещё более живой и захватывающей.

 

Режиссер
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
В ролях
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Илья Соколовский
Илья Соколовский
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Денис Мошкин
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