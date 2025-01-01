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Третий — лишний?
Киноафиша Третий — лишний?

Спектакль Третий — лишний?

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Блистательная комедия с участием любимых артистов

Сразу после свадьбы жизнь молодых Алены и Алексея принимает неожиданный поворот. На пороге их нового совместного существования появляется таинственная фигура, которая ставит под сомнение все: домовой, мошенник, беглый олигарх или просто старик, оставленный всеми. Вместо романтической первой брачной ночи им предстоит решать загадки, принимать неожиданные решения и сталкиваться с вопросом веры и доверия.

Загадки и Неожиданные Решения

В центре сюжета - комическая ситуация, в которой молодожены должны выяснить, кто же является «третьим лишним» в их жизни. Каждый новый поворот событий бросает вызов их отношениям и заставляет задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.

Актуальные Темы

Эта искрометная комедия поднимает важные и современные вопросы: как мы воспринимаем любовь и доверие, что происходит с нашими отношениями в условиях неопределенности и неожиданности. Зрители смогут увидеть не только комические моменты, но и глубокую психологию персонажей.

Приглашаем на Спектакль!

Не упустите возможность погрузиться в мир увлекательных событий и неожиданных поворотов! Приходите посмотреть, как Алена и Алексей справятся с загадками, которые подбрасывает им жизнь. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Алина Ланина
Алина Ланина
Илья Соколовский
Илья Соколовский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Третий — лишний? Третий — лишний? Третий — лишний? Третий — лишний? Третий — лишний?

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