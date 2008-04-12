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Киноафиша Сериалы Кровные узы

Кровные узы (2008 - 2008)

Кровные узы 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 33 минуты
Продолжительность сериала 3 часа 6 минут
О чем сериал

Сестры Кристина и Марина Ушаковы находятся в состоянии постоянной вражды, они ненавидят друг друга с детства. Уже тогда девочки не могли поделить ни игрушки, ни одежду, ни даже родителей. Каждая была уверена, что все самое лучшее у другой. Всегда спорили о том, кого же больше любит мама. Повзрослев, девушки становятся заклятыми врагами. Каждая из них претендует на имущество, нажитое родителями. Младшая сестра подозревает старшую в причастности к смерти матери. Марина клянется лишить родственницу всего - денег, любви, счастья. Для начала она соблазняет мужа Кристины Олега.

В ролях
В ролях
Борис Клюев
Борис Клюев
Виктор Тереля
Виктор Тереля
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Анна Легчилова
Анна Легчилова
Эльдар Лебедев
Юлия Маврина
Юлия Маврина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кровные узы - Сезон 1 Сезон 1
2008, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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