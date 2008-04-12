Сестры Кристина и Марина Ушаковы находятся в состоянии постоянной вражды, они ненавидят друг друга с детства. Уже тогда девочки не могли поделить ни игрушки, ни одежду, ни даже родителей. Каждая была уверена, что все самое лучшее у другой. Всегда спорили о том, кого же больше любит мама. Повзрослев, девушки становятся заклятыми врагами. Каждая из них претендует на имущество, нажитое родителями. Младшая сестра подозревает старшую в причастности к смерти матери. Марина клянется лишить родственницу всего - денег, любви, счастья. Для начала она соблазняет мужа Кристины Олега.