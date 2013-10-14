В сериале «Земский доктор. Возвращение» продолжаются личные и профессиональные приключения женщины-хирурга Ольги Самойловой. После всех потерь она все же смогла открыть свое сердце и повторно выйти замуж. Она живет со своим избранником Петром, матерью Натальей Георгиевной, родной дочерью Катей и приемной Милой. Кроме того, героиня готовится в очередной раз стать мамой. Во время командировки Петра Оле неожиданно становится плохо. Ей приходится лечь на сохранение, но в больнице ее ждет неприятный сюрприз.