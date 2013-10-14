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Постер к сериалу Земский доктор. Возвращение
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Киноафиша Сериалы Земский доктор. Возвращение
Земский доктор. Возвращение (2013 - 2013) Земский доктор. Возвращение 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

В сериале «Земский доктор. Возвращение» продолжаются личные и профессиональные приключения женщины-хирурга Ольги Самойловой. После всех потерь она все же смогла открыть свое сердце и повторно выйти замуж. Она живет со своим избранником Петром, матерью Натальей Георгиевной, родной дочерью Катей и приемной Милой. Кроме того, героиня готовится в очередной раз стать мамой. Во время командировки Петра Оле неожиданно становится плохо. Ей приходится лечь на сохранение, но в больнице ее ждет неприятный сюрприз.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Нина Усатова
Нина Усатова
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Земский доктор. Возвращение - Сезон 1 Сезон 1
2013, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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