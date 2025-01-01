Меню
Киноафиша Персоны Владимир Котт Награды

Награды и номинации Владимир Котт

ММКФ 2017 ММКФ 2017
Основной конкурс
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 2014 Окно в Европу 2014
Осенние премьеры
Победитель
ММКФ 2019 ММКФ 2019
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2011 Кинотавр 2011
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Гран При
Номинант
