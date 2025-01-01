Меню
Персоны
Владимир Котт
Награды
Награды и номинации Владимир Котт
Vladimir Kott
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Владимир Котт
ММКФ 2017
Основной конкурс
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 2014
Осенние премьеры
Победитель
ММКФ 2019
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2011
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Гран При
Номинант
