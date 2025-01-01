Меню
Персоны
Том МакКарти
Награды
Награды и номинации Том МакКарти
Tom McCarthy
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Том МакКарти
Оскар 2016
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2015
Silver Mouse
Победитель
Brian Award
Победитель
Квир-лев
Номинант
Сандэнс 2003
Драматургия
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Приз зрительских симпатий
Номинант
ММКФ 2008
Золотой Святой Георгий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
