Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Филисия Рашад
Награды
Награды и номинации Филисия Рашад
Phylicia Rashad
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Филисия Рашад
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время
Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом»
Где родители Маши и почему они не ищут дочь: фанаты «Маши и Медведя» придумали пять безумных теорий
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
В «Межевом рыцаре» появится лишь один герой из «Игры престолов»: единственный Таргариен, которого не ненавидит никто
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза
Горы золота и ноль смысла: в Средиземье нет ни дорогих особняков, ни шопинга — так зачем Смаугу и гномам богатства?
Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667