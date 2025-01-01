Меню
Кери Рассел
Keri Russell
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
