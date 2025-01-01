Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кери Рассел Награды

Награды и номинации Кери Рассел

Keri Russell
Награды и номинации Кери Рассел
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра
Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана
Столько лет прошло, но ни один фэнтези-сериал не смог их переплюнуть: 3 серии «Игры престолов», которые вошли в историю кино
Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза
Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше