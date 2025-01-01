Меню
Персоны
Томас Леннон
Награды
Награды и номинации Томас Леннон
Thomas Lennon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Томас Леннон
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Золотая малина 2018
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Номинант
