Кристал Фэйри и волшебный кактус - трейлер
Кристал Фэйри и волшебный кактус. Трейлер

Кристал Фэйри и волшебный кактус. Трейлер

Дата публикации: 25 июня 2013
Кристал Фэйри и волшебный кактус – Джейми – молодой парень, приехавший из США в Чили. Здесь он отдыхает, веселится и балуется наркотиками. Его главная цель – местный галлюциноген мескалин, который добывают из редкого кактуса Сан-Педро. Во время путешествия он знакомится со странной девушкой Кристал Фэйри, которая и без наркотиков ведет себя как безумная, и с несколькими чилийцами. Все вместе они решают отправиться в путешествие, найти кактус, сварить мескалин и выпить его на пустынном диком пляже. Герои быстро находят кактус у милой чилийской женщины и мчат на океан. Однако галлюциногенный эффект – не главное, чего добьются герои. Им предстоит получше узнать друг друга, стать терпимее к личностным различиям и понять, кто же такая Кристал Фэйри.
6.1 Кристал Фэйри и волшебный кактус
Кристал Фэйри и волшебный кактус драма, мелодрама, приключения, 2013, Чили
