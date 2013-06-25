Кристал Фэйри и волшебный кактус
– Джейми – молодой парень, приехавший из США в Чили. Здесь он отдыхает, веселится и балуется наркотиками. Его главная цель – местный галлюциноген мескалин, который добывают из редкого кактуса Сан-Педро. Во время путешествия он знакомится со странной девушкой Кристал Фэйри, которая и без наркотиков ведет себя как безумная, и с несколькими чилийцами. Все вместе они решают отправиться в путешествие, найти кактус, сварить мескалин и выпить его на пустынном диком пляже.
Герои быстро находят кактус у милой чилийской женщины и мчат на океан. Однако галлюциногенный эффект – не главное, чего добьются герои. Им предстоит получше узнать друг друга, стать терпимее к личностным различиям и понять, кто же такая Кристал Фэйри.
Авторизация по e-mail