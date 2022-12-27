Загадочная гибель красавицы-актрисы: что случилось с женой Бориса Невзорова

Со своей второй женой Анастасией Ивановой Борис Невзоров познакомился на съемках фильма «Не могу сказать „прощай“». Эта картина прославила артистку, но других ярких ролей она так и не сыграла. Спустя 11 лет после премьеры ленты жизнь знаменитости трагически оборвалась.

В один из июньских дней 1993 года Невзоров вернулся домой и обнаружил тело возлюбленной с признаками насильственной смерти. Актрисе нанесли ножевые ранения, а на ее шее была удавка. По словам знаменитости, он был в ужасе от увиденного.

«Что орал, что кричал — не помню», — отметил актер в одном из интервью.

Впоследствии выяснилось, что в дом своего убийцу Иванова впустила сама и даже накрыла стол: вероятно, она не только знала преступника, но и находилась с ним в приятельских отношениях.

Виновного в преступлении удалось найти лишь спустя несколько лет. Им оказался Сергей Пересветов, который ранее уже был осужден за убийство актрисы, совершенное точно таким же способом. Тогда он отсидел 10 лет в одной из тюрем Красноярска.

А вот понести наказание за убийство жены Невзорова душегубу было не суждено. Преступление раскрыли, когда Пересветова уже не было в живых — во время бытовой ссоры его убил сын любовницы.