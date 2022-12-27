Загадочная гибель красавицы-актрисы: что случилось с женой Бориса Невзорова
Звезда сама подписала себе смертный приговор.
Со своей второй женой Анастасией Ивановой Борис Невзоров познакомился на съемках фильма «Не могу сказать „прощай“». Эта картина прославила артистку, но других ярких ролей она так и не сыграла. Спустя 11 лет после премьеры ленты жизнь знаменитости трагически оборвалась.
В один из июньских дней 1993 года Невзоров вернулся домой и обнаружил тело возлюбленной с признаками насильственной смерти. Актрисе нанесли ножевые ранения, а на ее шее была удавка. По словам знаменитости, он был в ужасе от увиденного.
«Что орал, что кричал — не помню», — отметил актер в одном из интервью.
Впоследствии выяснилось, что в дом своего убийцу Иванова впустила сама и даже накрыла стол: вероятно, она не только знала преступника, но и находилась с ним в приятельских отношениях.
Виновного в преступлении удалось найти лишь спустя несколько лет. Им оказался Сергей Пересветов, который ранее уже был осужден за убийство актрисы, совершенное точно таким же способом. Тогда он отсидел 10 лет в одной из тюрем Красноярска.
А вот понести наказание за убийство жены Невзорова душегубу было не суждено. Преступление раскрыли, когда Пересветова уже не было в живых — во время бытовой ссоры его убил сын любовницы.