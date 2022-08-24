Проклятие сериала «Воронины»: жуткая участь постигла главных звезд ситкома

Фанаты сериала «Воронины» заметили печальную тенденцию: за 10 лет проекта в эфире они недосчитались уже нескольких любимых героев. Одни актеры играли центральные роли в сериале, другие — появлялись лишь мельком. Но в Сети уже предполагают, что над картиной навис злой рок, забирающий жизни у актерского состава.

Настоящей трагедией для поклонников стала смерть Бориса Клюева. В «Ворониных» он сыграл отца главных героев, невероятно харизматичного Николая Петровича. Его меткие фразы уходили в народ. Но в 2020 году актер скончался после длительной борьбы с раком легких. Продолжать сериал после его смерти создатели не стали.

Скончался от болезни и актер Борис Невзоров, исполнивший роль соседа Ворониных по даче Виктора Степановича. Он сыграл более чем в 130 проектах и не собирался останавливаться, но не смог перенести последствия коронавируса и умер в этом году.

Одним из последних появлений на экране сериал «Воронины» стал для актрисы Риммы Марковой. Она перевоплотилась в одной из серий в сестру Николая Петровича, приехавшую навестить его из Сургута. В 2015 году Маркова умерла от остановки сердца.

Связан с персонажем Клюева был и герой Михаила Кокшенова. В сериале он талантливо исполнил роль друга Николая Петровича, яркого преферансиста, обаявшего зрителей. В 2017 году актер перенес инсульт, после которого больше не появлялся на публике. А в 2020 году Кокшенов умер от острой сердечной недостаточности.