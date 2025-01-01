Меню
Сара Снук
Награды
Награды и номинации Сара Снук
Sarah Snook
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Сара Снук
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
