Блайт Даннер
Награды
Награды и номинации Блайт Даннер
Blythe Danner
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Блайт Даннер
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
