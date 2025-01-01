Меню
Награды и номинации Иэн МакШейн

Награды и номинации Иэн МакШейн

Ian McShane

Ian McShane
Награды и номинации Иэн МакШейн
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
