Джон Г. Эвилдсен
Награды
Награды и номинации Джон Г. Эвилдсен
John G. Avildsen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джон Г. Эвилдсен
Оскар 1977
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1983
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Direction
Номинант
Золотая малина 1991
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1990
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
