Награды и номинации Джон Г. Эвилдсен

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Direction
Номинант
Золотая малина 1991 Золотая малина 1991
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1990 Золотая малина 1990
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
