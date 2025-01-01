Меню
Майкл Чимино
Награды и номинации Майкла Чимино
Michael Cimino
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1979
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший режиссёр
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Persol Award
Победитель
Золотая малина 1982
Худший режиссер
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1986
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
