Энтони Мингелла
Награды
Награды и номинации Энтони Мингелла
Anthony Minghella
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Энтони Мингелла
Оскар 1997
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2009
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2000
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Берлинале 2000
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
