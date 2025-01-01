Меню
Patrick Stewart
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
