Патрик Стюарт
Награды
Награды и номинации Патрик Стюарт
Patrick Stewart
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Патрик Стюарт
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
