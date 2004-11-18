«Команда 49: Огненная лестница»: Рецензия Киноафиши

Фильм «Команда 49» можно было бы, конечно, назвать производственным реализмом, приуроченным к тому же к подвигам нью-йоркских пожарных 11 сентября 2001 года, но никаких явных намеков на 11.09 здесь не просматривается (я по крайней мере не увидел), а самое главное – это не вполне производственный реализм. То есть вся картина четко делится на два блока: с одной стороны – семейная жизнь и «мирные» часы героев-огнеборцев, с другой – катастрофические эпизоды с красным, белым и синим пламенем в главной роли. Первый блок занимает больше всего времени, несоразмерно больше, учитывая его банальность и (вследствие этого) пустышечность. Вот Хоакин Финикс приходит на новую работу, где его встречает Джон Траволта в умопомрачительных семейных трусах, вполне могущих составить конкуренцию аналогичному аксессуару Бриджет Джонс, достославной толстухи на выданье. Вот Роберт Патрик (изрядно постаревший жидкометаллический киборг Т-1000 из «Терминатора-2»), пытающийся состроить из себя священника и в этом качестве с интересом расспрашивающий про блудниц и греховные мысли. Заурядные совместные попойки. Заурядное знакомство с заурядной девицей в супермаркете. Венчание. Цветы. Колечки. Охи и ахи. Рождение ребенка – одного, второго… Совершенно никому не нужные подробности, связанные с выделительной системой: то главному герою подкладывают в шкафчик гуся, который со страху обгадил всю спецодежду, то Роберту Патрику, справляющему большую нужду, подбрасывают в сортир зажженную газету – чтобы не приставал по поводу неуставного местоположения рулона туалетной бумаги. Много напыщенных слов в конце, отдающих таким безбожно занудным официозом, что сводит зубы и скулы одновременно. Обычная музыка, обычные герои, обычный ход жизни, обычная речь, походка, привычка думать… Второй блок – собственно пожары. Пожары даются режиссеру Джею Расселлу раз этак в пятьдесят лучше, чем мелодрама пополам со служебным бытом. Изящно движущаяся камера находит на своем пути четкие и психологически достоверные мизансцены, а иногда постановщик достигает даже символической выразительности: это дом, объятый элегантно-демоническим симметричным танцем огненных языков, где в конце концов погибнет главный персонаж (отсутствие хэппи-энда выгодно отличает данную картину от многих ей подобных, но, как и в «Идеальном шторме», не спасает от банальности и скуки), и струя святой воды, льющаяся на лоб крещаемого ребенка, а затем плавно и незаметно превращающаяся в капель, что падает на лицо Хоакина Финикса, лежащего на дне пролома, под сенью покореженной арматуры и покрывалом играющего наверху пламени. Если бы авторы выкинули всю шелуху и манную кашу, занимающую три четверти (если не больше) экранного времени, фильм бы вышел, безусловно, отточенный и одухотворенный. А так… а так и получилось – так себе. Всё потому, что сценарист Льюис Колик влез совершенно не в свою тему. Пока он писал сценарии триллеров с весомыми элементами социальной драмы («Незаконное проникновение» Джонатана Каплана, «Ночь Страшного суда» Стивена Хопкинса, «Призраки Миссисипи» Роба Райнера, «Домашняя тревога» («Скрытая угроза») Харольда Беккера), выходили связные, интересные, держащие на себе зрительское внимание истории. Научная романтика в «Октябрьском небе» Джо Джонстона далась драматургу уже с трудом. Как только же Колик покусился на будничную жизнь (пусть даже не вполне рядовых) тружеников, явился какой-то буйный пустоцвет и заслонил собою нерв интриги и драму героев. Мир их праху, как говорится. Vlad Dracula