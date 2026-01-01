Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Награды и номинации Пол Верховен
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2018
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Best International Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1996
Худший режиссер
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1983
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
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