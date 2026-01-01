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Награды и номинации Пол Верховен

Paul Verhoeven
Награды и номинации Пол Верховен
Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992 Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Best International Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1996 Золотая малина 1996
Худший режиссер
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1983 Кинофестиваль в Торонто 1983
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
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