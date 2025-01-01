Меню
Награды и номинации Эванджелин Лилли

Evangeline Lilly
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
