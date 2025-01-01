Меню
Эванджелин Лилли
Награды
Награды и номинации Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эванджелин Лилли
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
