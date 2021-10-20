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Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней
Киноафиша Фильмы Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней
Caterina Caselli - Una vita, cento vite

Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней, 2021

2021 / Италия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Этот документальный фильм-рассказ от первого лица о Катерине Казелли, личность которой раскрывается в напряженном диалоге с женщиной, чья страсть к музыке стала делом всей её жизни. Чередуя личные откровения с публичными свидетельствами, авторы создают портрет женщины, которая пережила несколько эпох и часто предвосхищала их, смело идя экзистенциальным путём против течения. Её жизнь не всегда была легкой: она прошла путь от революционного художника 60-х годов до предпринимателя, который знакомит с итальянской музыкой весь мир.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 20 октября 2021
Режиссер
Ренато Де Мария
В ролях
Франческо Гучини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней 1 постер
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