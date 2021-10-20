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Постер фильма Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней
7.6
Киноафиша Фильмы Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней
7.6

Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней

, 2021
Caterina Caselli - Una vita, cento vite
Италия / документальный / 18+
Постер фильма Катерина Казелли ― Одна жизнь, сто жизней
7.6

О фильме

Этот документальный фильм-рассказ от первого лица о Катерине Казелли, личность которой раскрывается в напряженном диалоге с женщиной, чья страсть к музыке стала делом всей её жизни. Чередуя личные откровения с публичными свидетельствами, авторы создают портрет женщины, которая пережила несколько эпох и часто предвосхищала их, смело идя экзистенциальным путём против течения. Её жизнь не всегда была легкой: она прошла путь от революционного художника 60-х годов до предпринимателя, который знакомит с итальянской музыкой весь мир.

В ролях

Франческо Гучини
Self
Франко Баттиато
Self
Ориетта Берти
Self
Катерина Казелли
Self
Адриано Челентано
Адриано Челентано
Self
Паоло Конте
Self
Лучо Далла
Self
Джорджо Габер
Self
Теренс Хилл
Self
Джанни Моранди
Self
Режиссер Ренато Де Мария
Сценарист Ренато Де Мария, Паскуале Пластино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 20 октября 2021
Производство Rai Cinema, Sugar Play, Sugarmusic
Другие названия
Caterina Caselli - Una vita, cento vite, Caterina Caselli: One Life, One Hundred Voices, Nessuno la può giudicare Caterina Caselli - Una vita, 100 vite

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 7 февраля 2022

Отзывы о фильме

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