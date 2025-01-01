Меню
Джо Райт
Награды
Награды и номинации Джо Райт
Joe Wright
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Джо Райт
Золотой глобус 2008
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Best Director
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2022
Худший режиссер
Номинант
