Награды
Награды и номинации Гор Вербински
Gore Verbinski
Награды и номинации Гор Вербински
Оскар 2012
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2012
Best Animated Film
Победитель
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Номинант
