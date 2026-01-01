Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации Гор Вербински

Gore Verbinski

Gore Verbinski
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Best Animated Film
Победитель
Золотая малина 2014 Золотая малина 2014
Худший режиссер
Номинант
