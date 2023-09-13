Кирнан Шипка переносится в прошлое в трейлере комедийного хоррора «Абсолютный убийца»

Выпустив ранее в этом году кассовый фильм ужасов «М3ГАН», специализирующаяся на жанровом кино кинокомпания Blumhouse готова представить свой новый примечательный проект — комедийный хоррор «Абсолютный убийца» (Totally Killer). Главную роль в предстоящей картине исполнила звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Кирнан Шипка.

В начале трейлера девушка-подросток Джейми (Шипка) уходит вечером из дома, игнорируя предостережения своей матери Пэм (Джули Боуэн) о серийном убийце, который 35 лет назад зверски расправился с группой 16-летних девиц, а теперь вновь вышел на охоту. Позже Джейми действительно сталкивается с маньяком. Пытаясь отбиться от него, героиня Шипки неожиданно переносится в середину 1980-х — в тот самый день, когда «Убийца сладких 16-ти» совершил свое знаменитое преступление. Теперь у Джейми есть лишь семь часов, чтобы вернуться домой, а не навечно застрять в прошлом. Объединившись со своей будущей матерью-подростком и ее друзьями, главная героиня решает раз и навсегда остановить маньяка.

Судя трейлеру и звучащему в нем саундтреку, в фильме будет воссоздана искрящаяся атмосфера 1980-х. Кроме того, ролик изобилует шутками, в том числе на основе поп-культурных явлений, включая упоминание «Назад в будущее» и расхожего тропа «хижина в лесу». Также обращает на себя внимание имя главной героини. Очевидно, это отсылка к Джейми Ли Кертис, которая сыграла Лори Строуд в серии слэшеров «Хэллоуин».

Сняла «Абсолютного убийцу» режиссер Нахнатчка Кхан по сценарию Джен Д’Анджело, Дэвида М. Маталона и Саши Перл-Рэйвер. Мировая премьера фильма состоится 6 октября на стрим-сервисе Amazon Prime Video.