Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Арчи Панджаби
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Награды и номинации Арчи Панджаби
Archie Panjabi
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Награды и номинации Арчи Панджаби
Каннский кинофестиваль 2007
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Берлинале 2005
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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