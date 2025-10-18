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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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, 2025
Gli occhi degli altri
Италия / драма, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.9
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Богатый аристократ и его жена, известная в светском обществе своим свободными нравами,проводят время острове, где хозяева и их гости, не отказывают себе в самых дерзких, за гранью дозволенного наслаждениях.
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В ролях
Филиппо Тими
Lelio
Жасмин Тринка
Elena
Маттео Оливетти
Cesare
Анна Ферцетти
Rossella
Винченцо Креа
Rita Abela
Nicoletta
Роберто де Франческо
Sandrone
Carmen Pommella
Pasqualina
Альберто Парадосси
Ricky
Gennaro Apicella
Silverio
Maria Giulia Toscano
Teresa
Лидия Либерман
Режиссер
Андреа Де Сика
Сценарист
Андреа Де Сика
,
Джанни Ромоли
,
Silvana Tamma
Композитор
Андреа Фарри
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
18 октября 2025
Дата выхода
13 августа 2026
Германия
19 марта 2026
Италия
10 июля 2026
Латвия
16+
8 мая 2026
Литва
N-16
Сборы в мире
$382 418
Производство
Vivo Film, Wildside, Vision Distribution
Другие названия
Gli occhi degli altri, The Eyes of Others, Başkalarının Gözleri, Kitų akimis, Võõrad silmad, 他人之眼
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Отзывы о фильме
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