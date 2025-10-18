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Постер фильма Глазами других
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5.9

Глазами других

, 2025
Gli occhi degli altri
Италия / драма, триллер / 18+
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Постер фильма Глазами других
5.9
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О фильме

Богатый аристократ и его жена, известная в светском обществе своим свободными нравами,проводят время острове, где хозяева и их гости, не отказывают себе в самых дерзких, за гранью дозволенного наслаждениях.

В ролях

Филиппо Тими
Lelio
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Elena
Маттео Оливетти
Cesare
Анна Ферцетти
Анна Ферцетти
Rossella
Винченцо Креа
Rita Abela
Nicoletta
Роберто де Франческо
Роберто де Франческо
Sandrone
Carmen Pommella
Pasqualina
Альберто Парадосси
Ricky
Gennaro Apicella
Silverio
Maria Giulia Toscano
Teresa
Лидия Либерман
Режиссер Андреа Де Сика
Сценарист Андреа Де Сика, Джанни Ромоли, Silvana Tamma
Композитор Андреа Фарри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 октября 2025
Дата выхода
13 августа 2026 Германия
19 марта 2026 Италия
10 июля 2026 Латвия 16+
8 мая 2026 Литва N-16
Сборы в мире $382 418
Производство Vivo Film, Wildside, Vision Distribution
Другие названия
Gli occhi degli altri, The Eyes of Others, Başkalarının Gözleri, Kitų akimis, Võõrad silmad, 他人之眼

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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