Персоны
Жасмин Тринка
Награды
Награды и номинации Жасмин Тринка
Jasmine Trinca
Награды
Награды и номинации Жасмин Тринка
Каннский кинофестиваль 2017
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
Победитель
Каннский кинофестиваль 2006
Женское откровение
Победитель
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая камера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Special Pasinetti Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2009
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2020
Best Short Film
Номинант
Берлинале 2007
EFP Падающая звезда
Победитель
