Дочь старше мачехи: жена лидера «Маски-шоу» вызовет всплеск эмоций (фото)

Первые серии «Маски-шоу» зрители увидели по ТВ еще в 1991 году. Свежий юмор и небанальные сюжеты обеспечили программе внимание поклонников. Уже через год передача перешла в формат телесериала в стиле немого кино. Но в новом тысячелетии места для нее в сетке вещания каналов не нашлось.

Тем не менее труппа «Маски-шоу» с незначительными изменениями в составе сохранилась и обосновалась в Одессе, где они по-прежнему творят в «Доме клоунов». И лидером артистов все еще является Георгий Делиев.

Сейчас ему 62 года, и он заново вспоминает, каково быть молодым отцом. Десять лет назад супруга Георгия скончалась. Они прожили вместе 30 лет и воспитали дочку Яну. Сначала девушка получила психологическое образование, но затем выбрала путь отца и стала клоунессой.

А двух сыновей Делиеву родила вторая супруга Екатерина. И младший мальчик в их семье появился на свет только в прошлом году. 36-летнюю женщину артист называет своей музой. Его не смущает их большая разница в возрасте, а также то, что его 38-летняя дочь даже старше собственной мачехи. И хотя у россиян такой мезальянс обычно вызывает всплеск негативных эмоций, Георгий старается не обращать внимание на чужое мнение.