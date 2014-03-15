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Постер сериала Синдром Шахматиста
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Киноафиша Сериалы Синдром Шахматиста

Синдром Шахматиста (2014 - 2014)

Sindrom Shahmatista 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Че!
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Криминальный боевик о загадочном убийце Шахматисте и герое, которому нужно восстановить справедливость любой ценой.
В маленьком городке под названием Торбинск происходит серия загадочных убийств — один за одним оказываются убиты местные криминальные авторитеты. По слухам, за преступлениями стоит неуловимый Шахматист — никто и никогда не видел его и не мог напасть на его след. Весь город — полицейские, информаторы и представители криминального мира — ищет улики. В это время в Торбинск возвращается Влад Артемьев — преподаватель истории Востока и мастер восточных боевых искусств. Подозрение падает на него. Чтобы доказать свою невиновность и отыскать Шахматиста, Влад скрывается и начинает собственные поиски.
 

В ролях
В ролях
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Олег Шкловский
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Сос Джанибекян
Анастасия Сметанина
Анастасия Сметанина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Синдром Шахматиста - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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