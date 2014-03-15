Криминальный боевик о загадочном убийце Шахматисте и герое, которому нужно восстановить справедливость любой ценой.
В маленьком городке под названием Торбинск происходит серия загадочных убийств — один за одним оказываются убиты местные криминальные авторитеты. По слухам, за преступлениями стоит неуловимый Шахматист — никто и никогда не видел его и не мог напасть на его след. Весь город — полицейские, информаторы и представители криминального мира — ищет улики. В это время в Торбинск возвращается Влад Артемьев — преподаватель истории Востока и мастер восточных боевых искусств. Подозрение падает на него. Чтобы доказать свою невиновность и отыскать Шахматиста, Влад скрывается и начинает собственные поиски.