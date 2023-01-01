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Дела семейные, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Семья Соколовых празднует новоселье, и с этим событием каждый связывает самые радужные надежды. Но с самого начала все идет не так. Отец семейства Николай, бывший военный летчик, никак не может найти работу. Его жена Лариса, врач-педиатр, напротив – легко и быстро устраивается в поликлинику, где за ней тут же начинает ухаживать начальник. Николай злится из-за работы и сходит с ума от ревности. А между бесконечно ссорящимися родителями оказывается старшеклассница Лика, у которой тоже есть весьма непростая личная жизнь.

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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Александр Кананович
В ролях
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Валерия Арланова
Людмила Кучеренко
Сергей Пукита
Анастасия Боброва
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дела семейные 1 постер
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Дела семейные
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