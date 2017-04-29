Меню
Постер сериала Суфлер
1 постер
Киноафиша Сериалы Суфлер

Суфлер (2017 - 2017)

Sufler 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Сашу Корзухину, талантливого реставратора, приглашают на закрытый вернисаж Веры Маякиной. Продается пейзаж Сислея. И Саше предлагают поработать с картиной. Сашу предупреждает об опасности некто Гаев. Он вызывает ее на разговор, но Саша не успевает поговорить с ним — Гаев садится в машину и погибает во время взрыва. А картина, которую Саше предстоит отреставрировать, кажется ей, по меньшей мере, странной. Во-первых, картину уже кто-то начинал реставрировать, во-вторых, на ней изображено то, что не могло быть изображено. Пока капитан Греков расследует дело об убийстве, Саша пытается разгадать тайну этой картины и еще нескольких других. Все они связаны с галереей Маякиной и все не только загадочны, но и опасны. Удастся ли Саше найти ответы на все вопросы и спастись? Или ценой разгадки будет ее собственная жизнь?

В ролях
В ролях
Елена Великанова
Елена Великанова
Любовь Германова
Любовь Германова
Валерий Сторожик
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Суфлер - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
