Остросюжетная приключенческая лента «Мушкетеры Екатерины» снята по мотивам знаменитых книг Дюма. Тут мушкетеры — отважные защитники российской Императрицы, и это девушки! Четыре специально отобранные красавицы из знатных семейств, умные, великолепно владеющие шпагой и приемами рукопашного боя. Екатерина всецело доверяет своим мушкетерам и поручает им не только свою охрану, но и выполнение деликатных заданий. Фильм добрый, с долей юмора, с роскошным историческим антуражем. На протяжении 12-ти серий фрейлинам-мушкетерам придется спасать свою повелительницу от самых разных неприятностей, включая заговорщиков, восставших крестьян Пугачева и наемных убийц.