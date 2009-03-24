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Постер сериала Мушкетеры Екатерины
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Киноафиша Сериалы Мушкетеры Екатерины

Мушкетеры Екатерины (2009 - 2009)

Mushketyory Ekateriny 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Остросюжетная приключенческая лента «‎Мушкетеры Екатерины» снята по мотивам знаменитых книг Дюма. Тут мушкетеры — отважные защитники российской Императрицы, и это девушки! Четыре специально отобранные красавицы из знатных семейств, умные, великолепно владеющие шпагой и приемами рукопашного боя. Екатерина всецело доверяет своим мушкетерам и поручает им не только свою охрану, но и выполнение деликатных заданий. Фильм добрый, с долей юмора, с роскошным историческим антуражем. На протяжении 12-ти серий фрейлинам-мушкетерам придется спасать свою повелительницу от самых разных неприятностей, включая заговорщиков, восставших крестьян Пугачева и наемных убийц.

В ролях
В ролях
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Евгений Славский
Роман Агеев
Роман Агеев
Эрнест Тимерханов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Мушкетеры Екатерины - Сезон 1 Сезон 1
2009, 12 эпизодов
 
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