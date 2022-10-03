Илона и Виктор в своих отношениях всё сделали быстро. Познакомившись и влюбившись, они не стали откладывать женитьбу в долгий ящик. Сразу вслед за ней была куплена квартира. Разумеется, в ипотеку. После покупки был сделан дорогой, хороший ремонт… который, разумеется, убил всю любовь. Новоселье совпало с разводом. Наши герои разошлись и хотели бы разъехаться. Но не тут-то было. Выяснилось, что прекрасную квартиру с замечательной ипотекой и незаконной перепланировкой не так просто продать. Тем более, за приличные деньги.