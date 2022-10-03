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Киноафиша Сериалы Развод

Развод (2022 - 2022)

Razvod 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Илона и Виктор в своих отношениях всё сделали быстро. Познакомившись и влюбившись, они не стали откладывать женитьбу в долгий ящик. Сразу вслед за ней была куплена квартира. Разумеется, в ипотеку. После покупки был сделан дорогой, хороший ремонт… который, разумеется, убил всю любовь. Новоселье совпало с разводом. Наши герои разошлись и хотели бы разъехаться. Но не тут-то было. Выяснилось, что прекрасную квартиру с замечательной ипотекой и незаконной перепланировкой не так просто продать. Тем более, за приличные деньги.

В ролях
В ролях
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Алена Савастова
Алена Савастова
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Антон Шурцов
Антон Шурцов
Светлана Листова
Светлана Листова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Развод - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
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