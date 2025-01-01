Меню
Адам Аркин
Награды и номинации Адам Аркин
Adam Arkin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Адам Аркин
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
