Из школьницы в жену миллионера: кому из «Гостьи из будущего» повезло больше всех

Одной из первых ролей в карьере актрисы Инны Гомес стало участие в фильме «Гостья из будущего». Зрители сразу же запомнили яркую девочку, которая перетягивала на себя все внимание в кадре, и были уверены, что она продолжит карьеру и будет регулярно появляться на экранах, как и другие молодые артистки фильма. Однако жизнь Инны сложилась совершенно иначе.

Так, после участия в экранизации приключений Алисы Селезневой Инна окончательно решила, что мечтает быть актрисой. Но вместо поступления в театральный вуз она приняла участие в первом конкурсе красоты в СССР и занялась модельным бизнесом. Девушка регулярно появлялась на подиумах и снималась в рекламе, а однажды встретила испанского бизнесмена Аугустино Гомеса, который предложил ей стать его женой и переехать на побережье Средиземного моря.

В течение нескольких лет бывшая звезда экрана жила в роскоши и ни в чем себе не отказывала. Однако в 26 лет она неожиданно почувствовала, как супруг теряет к ней интерес, и спустя некоторое время их союз окончательно распался.

После разрыва Инна отправилась домой в столицу, где решила вновь вернуться на экраны. Она приняла участие в шоу «Последний герой», который восстановил ее популярность. После этого она снялась в нескольких сериалах и была весьма успешной моделью, а в 2002 году родила дочь Машу от своего избранника, бизнесмена по имени Ахмет.

Сегодня Инна известна не только как успешная актриса, но и как ведущая и меценат. Она занимается сразу несколькими собственными проектами и находится в попечительском совете благотворительного фонда «Помоги ребенку.ру».