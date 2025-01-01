Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Селена Гомес
Награды
Награды и номинации Селены Гомес
Selena Gomez
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Селены Гомес
Каннский кинофестиваль 2024
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Best Music Documentary
Победитель
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Lifestyle Show
Победитель
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Best New Unscripted Series
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови
Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667