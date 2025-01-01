Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Селена Гомес Награды

Награды и номинации Селены Гомес

Selena Gomez
Награды и номинации Селены Гомес
Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2014 Золотая малина 2014
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Best Music Documentary
Победитель
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Best Lifestyle Show
Победитель
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Best New Unscripted Series
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови
Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше