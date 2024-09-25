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Все по-прежнему ненавидят Криса
Все по-прежнему ненавидят Криса (2024 - …)
Everybody Still Hates Chris
18+
комедия
Год выпуска
2024
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Comedy Central
Продолжительность сериала
5 часов 0 минут
О чем сериал
Анимационное продолжение популярного комедийного сериала "Все ненавидят Криса".
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Все по-прежнему ненавидят Криса
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Крис Рок
Терри Крюс
Тичина Арнольд
Терренс Литтл Гарденхайт
Озиома Акага
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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