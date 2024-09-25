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Постер сериала Все по-прежнему ненавидят Криса
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Киноафиша Сериалы Все по-прежнему ненавидят Криса

Все по-прежнему ненавидят Криса (2024 - …)

Everybody Still Hates Chris 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Comedy Central
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Анимационное продолжение популярного комедийного сериала "Все ненавидят Криса".

Все по-прежнему ненавидят Криса - трейлер первого сезона
Все по-прежнему ненавидят Криса  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Крис Рок
Крис Рок
Терри Крюс
Терри Крюс
Тичина Арнольд
Тичина Арнольд
Терренс Литтл Гарденхайт
Озиома Акага
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Все по-прежнему ненавидят Криса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
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