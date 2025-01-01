Меню
Награды
Награды и номинации Криса Рока
Chris Rock
Награды и номинации Криса Рока
Золотой глобус 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Comedic Performance
Номинант
Best Breakthrough Male Performance
Номинант
