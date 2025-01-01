Меню
Киноафиша Персоны Крис Рок Награды

Награды и номинации Криса Рока

Chris Rock
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Best Comedic Performance
Номинант
 Best Breakthrough Male Performance
Номинант
