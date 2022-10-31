Сходство вызовет оторопь: «дочь Чарли Чаплина» засветилась в российском кино

Если верить информации в Сети, то у Чарли Чаплина было 12 детей. Наибольшую известность из наследников легендарного артиста обрела его дочь Джеральдина. Она пошла по стопам отца и тоже стала актрисой.

Между тем в России у дочери Чаплина нашелся двойник. Многие зрители признаются, что внешнее сходство актрисы Екатерины Шпицы с Джеральдиной в молодости вызывает у них самую настоящую оторопь.

Если посмотреть на фотографии двух знаменитостей, то можно увидеть, что те действительно похожи как две капли воды. У артисток идентично практически все: волосы, разрез глаз, брови, размер носа. Отличает их друг от друга лишь то, что у наследницы Чаплина есть две симметричные родинки, расположенные на нижних веках.

Добавим, что Шпица не комментировала свое сходство с дочерью звезды мирового кинематографа, зато высказалась о том, что попала в число самых некрасивых актрис российского кино. По словам Екатерины, когда она узнала, что оказалась в этом списке, то долго не могла решить — расстраиваться ей или же, напротив, радоваться тому, что она удостоилась подобной чести.