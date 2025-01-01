Меню
Geraldine Chaplin
Награды и номинации Джеральдин Чаплин
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976 Золотой глобус 1976
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966 Золотой глобус 1966
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
